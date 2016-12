Losanna, studente pensa di essere stato bocciato e si suicida ma non era vero

foto LaPresse 11:29 - Un banale errore di comunicazione potrebbe essere la causa di una tragedia a Losanna. Uno studente di un istituto professionale si è suicidato perché pensava di essere stato bocciato. Il suo nome, infatti, non appariva sul sito con gli esiti degli esami. In realtà il nominativo era presente nella bacheca della scuola. "Si è trattato di un errore umano", ha spiegato un dirigente scolastico. - Un banale errore di comunicazione potrebbe essere la causa di una tragedia a Losanna. Uno studente di un istituto professionale si è suicidato perché pensava di essere stato bocciato. Il suo nome, infatti, non appariva sul sito con gli esiti degli esami. In realtà il nominativo era presente nella bacheca della scuola. "Si è trattato di un errore umano", ha spiegato un dirigente scolastico.

Sarà un'inchiesta interna a scoprire cosa non abbia funzionato venerdì scorso. Lo studente, dopo aver appreso la falsa brutta notizia, ha cercato anche di contattare gli insegnati. I docenti hanno provato inutilmente a calmarlo, spiegandogli di attendere il lunedì successivo per avere la conferma ufficiale della bocciatura. Ma le loro parole non sono state sufficienti.