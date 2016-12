foto Ap/Lapresse

11:17

- Ancora sangue in Iraq. Un'autobomba è esplosa in un mercato a Zubaidiyah, cittadina a maggioranza sciita nel centro del Paese. Secondo quanto riferiscono fonti mediche, nella deflagrazione sono morte almeno otto persone e altre 22 sono rimaste ferite. Ieri oltre 50 persone hanno perso la vita in Iraq in una serie di attentati che hanno preso di mira la comunità sciita.