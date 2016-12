Germania, sparatoria per uno sfratto: 5 morti

foto Ap/Lapresse Correlati Le foto 18:17 - Dramma a Karlsruhe, in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco e preso alcuni ostaggi durante lo sgombero del proprio appartamento. Nella sparatoria, secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia, quattro persone sono rimaste uccise. In seguito, anche il sequestratore si è tolto la vita. - Dramma a Karlsruhe, in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco e preso alcuni ostaggi durante lo sgombero del proprio appartamento. Nella sparatoria, secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia, quattro persone sono rimaste uccise. In seguito, anche il sequestratore si è tolto la vita.

"Potrebbero essere due o tre gli ostaggi a Karlsruhe, e si tratta di uomini", aveva detto in un primo momento Joergen Schoefer, della polizia locale, escludendo che fossero a rischio minori, donne e anziani. Fra gli ostaggi, ci sarebbe anche un ufficiale giudiziario.



"La sparatoria è avvenuta quando un ufficiale giudiziario ha tentato di eseguire una ordinanza di sfratto, mandando via un inquilino moroso", ha spiegato l'agente. "L'uomo, a quel punto, ha reagito sparando con un'arma da fuoco diversi colpi e prendendo in ostaggio le persone sul posto per lo sgombero", ha aggiunto. Infine si è suicidato.