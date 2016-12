foto Reuters

- Rara vittoria della protesta ambientalista in Cina: dopo due giorni di manifestazioni degenerate in scontri con la polizia a Shifang, nello Sichuan, il governo ha rinunciato alla costruzione di un impianto per la produzione di rame molibdeno. "E' stato deciso di fermare la costruzione", ha assicurato il capo del Partito comunista locale. Gli abitanti della zona temevano che la fabbrica avrebbe aumentato le emissioni di sostanze cancerogene.