foto Ap/Lapresse

06:41

- Il Comitato per la Difesa del governo (DCC) del Pakistan si è riunito per approvare la riapertura dei percorsi di rifornimento per le truppe della Nato in Afghanistan attraverso il territorio pachistano. Il Pakistan continuerà a non esigere il pagamento di un pedaggio per l'attraversamento della sua frontiera. E su questa decisione i talebani hanno annunciato nuovi attacchi.