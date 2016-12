foto Ap/Lapresse

01:28

- Il comitato olimpico americano (Usoc) non presenterà alcuna candidatura in vista dei Giochi olimpici invernali del 2022. Ma scenderà in campo per le Olimpiadi estive del 2024 e quelle invernali del 2026. Lo ha fatto sapere l'organizzazione olimpica che istituirà un comitato ad hoc in grado di valutare "e presentare la migliore candidatura possibile", ha detto Scott Blackmun, Chief Executive Officer del comitato.