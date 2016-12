foto Ap/Lapresse

- Un'esplosione dalle cause ancora ignote è avvenuta in un centro commerciale ad Abuja, capitale della Nigeria. Lo rende noto L'Agenzia di Emergenza (Nema) che ha ricevuto la segnalazione di un presunto scoppio, ha detto un portavoce. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e isolato il perimetro Al momento non si registrano vittime ma gli abitanti della zona sono stati allontanati per timore di una nuova esplosione.