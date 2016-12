foto Ap/Lapresse

- Il Cern di Ginevra sta per annunciare di aver finalmente trovato, dopo 48 anni, la prova dell'esistenza del bosone di Higgs, la "particella di Dio", che consente ad ogni cosa nell'universo di avere una massa. Sul sito web del Cern, riporta il Daily Telegraph, è apparso per qualche ora un video con la data del 4 luglio in cui veniva annunciata la scoperta. Una gaffe che conferma le prime indiscrezioni uscite la scorsa settimana.