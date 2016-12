foto Ap/Lapresse

19:55

- I talebani pachistani hanno minacciato di attaccare i convogli della Nato dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Islamabad per la riapertura delle vie di rifornimento verso l'Afghanistan. "Attaccheremo i rifornimenti della Nato in tutto il Paese. Non permetteremo a nessuno di usare il suolo pachistano per trasportare materiale da usare contro il popolo afghano", ha detto il portavoce del gruppo terroristico.