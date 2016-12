foto Reuters

10:45

- Almeno 10 persone sono state uccise e altre 30 ferite in un doppio attentato a Karbala, città nel Sud dell'Iraq, dove centinaia di migliaia di sciiti stanno confluendo per il rituale pellegrinaggio per l'anniversario della nascita del dodicesimo Imam, il Mahdi. Secondo quanto riferito dalle autorità, una bomba è esplosa in un mercato di frutta e verdura e, mentre sul posto arrivavano polizia e soccorritori, è esploso il secondo ordigno.