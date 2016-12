Australia, caccia alla "sexy rapinatrice"

foto Da video Correlati Le immagini della sexy rapina 08:48 - La polizia del Queensland, in Australia, sta dando la caccia a una giovane rapinatrice che ha assaltato una stazione di servizio. A volto scoperto, ma soprattutto con un prosperoso seno in bella mostra, la ragazza è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso dell'impianto e ora è ricercata in tutto il Paese. - La polizia del Queensland, in Australia, sta dando la caccia a una giovane rapinatrice che ha assaltato una stazione di servizio. A volto scoperto, ma soprattutto con un prosperoso seno in bella mostra, la ragazza è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso dell'impianto e ora è ricercata in tutto il Paese.

Al momento non è ancora chiaro se il sexy abbigliamento della rapinatrice sia casuale o se sia stato appositamente studiato per distrarre il commesso. Quello che è certo, invece, è che il suo décolleté ha già fatto il giro del mondo.



Probabilmente al primo colpo della sua vita, nelle immagini riprese dalle telecamere della stazione di servizio la ragazza non mostra grande dimestichezza con gli strumenti del crimine. Per non lasciare tracce la giovane indossa infatti un guanto, con cui impugna un coltello, ma con l'altra mano libera tocca qualsiasi cosa, lasciando impronte digitali ovunque.



La polizia si è messa immediatamente sulle sue tracce, guidata dalle immagini e dai rilievi effettuati sul luogo della rapina. Con quel corpo formoso sarà difficile fuggire...