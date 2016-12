foto Ap/Lapresse

- Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 è stata registrata alle 11.31 ora locale (le 4.31 in Italia) nella prefettura di Tokyo. Secondo il servizio sismologico del Giappone, la scossa ha avuto ipocentro a circa 100 km di profondità ed è classificabile come di livello 4 sulla scala nipponica dei terremoti (fino a 7). Al momento non risultano danni a persone o cose.