- I quattro impiegati della Corte penale internazionale (Cpi) arrestati lo scorso mese in Libia con l'accusa di spionaggio e liberati ieri sono rientrati nella notte nei Paesi Bassi. Lo rende noto la stessa Cpi. La delegazione si trovava in Libia per l'indagine su Saif Al Islam Gheddafi. I quattro erano stati arrestati il 7 giugno dopo aver tentato di scambiare documenti con Saif.