foto Ap/Lapresse

01:02

- Un alto funzionario dell'intelligence yemenita è rimasto ucciso in un attentato dinamitardo compiuto a Sanaa, dove un ordigno nascosto a bordo della sua auto è esploso quando l'uomo ha avviato il motore. La vittima, il colonnello Mohammed al-Kudaimy dell'agenzia per la sicurezza politica è morto dopo il ricovero in un ospedale militare. Le forze di sicurezza attribuiscono la responsabilità dell'attacco ai militanti di Al Qaeda nella penisola araba.