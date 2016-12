foto Ansa

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, condanna fermamente gli attacchi terroristici perpetrati contro due chiese nella città di Garissa, in Kenya, che hanno provocato la morte di almeno 17 persone e il ferimento di molte altre. Ban ha definito queste azioni "riprovevoli e criminali". In una nota ha sottolineato come nessuna causa può giustificare attacchi indiscriminati contro i civili.