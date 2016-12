Medico italiano fermato a Disney World, avrebbe preso a calci in faccia il figlio

foto Tgcom24

21:26

- Un dottore 41enne italiano, Dario Napolitano, è stato fermato a Disney World (a Orlando, in Florida) con l'accusa di aver preso a calci in faccia il figlio, un bambino di tre anni, in quel momento legato nel passeggino. Il piccolo è stato medicato per tagli e lividi intorno agli occhi. L'uomo è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 2mila dollari.