16:57

- La leader dell'opposizione ucraina, Yulia Timoshenko, ha ringraziato il presidente polacco, Bronislaw Komorowski, e i premier italiano e spagnolo, Mario Monti e Mariano Rajoy, per aver inviato una lettera alle autorità sul suo caso. Nella missiva si chiedeva un rafforzamento nel Paese dello stato di diritto ma soprattutto una soluzione delle sue vicende giudiziarie. La Timoshenko è in carcere per una condanna per abuso di potere.