14:22

- Sei F-16 turchi si sono alzati in volo domenica in tre diversi episodi per rispondere all'avvicinarsi al confine di elicotteri militari siriani. Lo rende noto il comando delle forze armate di Ankara precisando che non c'è stata violazione del proprio spazio aereo. I caccia sono decollati dalla base di Incirlik, nel Sud della Turchia, per raggiungere i velivoli siriani che volavano sul filo del confine della provincia meridionale di Hatay.