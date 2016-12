Cina, aggressione zombie: autista attacca una donna in strada e le mangia naso e labbra

foto Da video Correlati La sequenza dell'aggressione 12:44 - ttimi di puro terrore in Cina. Un autista di un autobus completamente ubriaco ha fermato l'auto di una donna, "Du", e l'ha aggredita, mangiandole il naso e le labbra. L'uomo, identificato come "Dung", è stato poi arrestato dalla polizia. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato la follia cannibale dell'aggressore. - ttimi di puro terrore in Cina. Un autista di un autobus completamente ubriaco ha fermato l'auto di una donna, "Du", e l'ha aggredita, mangiandole il naso e le labbra. L'uomo, identificato come "Dung", è stato poi arrestato dalla polizia. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato la follia cannibale dell'aggressore.

Tutto è successo in pochi istanti a Wenzhou nei pressi di una stazione degli atobus. Dung improvvisamente si è messo in mezzo alla strada, ha fermato la macchina della donna, saltando sul cofano della vettura e iniziando a picchiare sul parabrezza. Quando Du è scesa dall'auto, l'autista le è piombato addosso e ha cominciato a morderle ferocemente il viso.



Alcuni testimoni hanno cercato di intervenire e di bloccare l'aggressore, ma non ci sono riusciti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. L'uomo è stato poi arrestato. La vittima ha riportato gravissime lesioni al viso e dovrà essere sottoposta ad alcuni interventi di chirugia plastica per la ricostruzione di naso e labbra.