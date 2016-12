foto Ap/Lapresse

07:56

- E' durata fino alle 3 del mattino la festa di Madrid per la Spagna campione d'Europa. I tifosi si sono concentrati in piazza dei Cibeles, tradizionale punto di ritrovi dei sostenitori del Real Madrid, e l'esterno del Santiago Bernabeu, dove c'era un maxi-schermo. In totale ci sono stati 114 interventi del personale sanitario, tra feriti lievi per rottura di bottiglie, cadute e qualche intossicazione etilica di chi ha alzato troppo il gomito.