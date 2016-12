foto Ap/Lapresse 07:11 - Enrico Pena Nieto, il candidato del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri, centro), è stato eletto presidente del Messico con 11 punti di vantaggio (41% a 32%) sul suo principale rivale, Andres Manuel Lopez Obrador, del Movimento progressista. La candidata del partito dell'ex presidente Calderon ha preso solo il 25%. - Enrico Pena Nieto, il candidato del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri, centro), è stato eletto presidente del Messico con 11 punti di vantaggio (41% a 32%) sul suo principale rivale, Andres Manuel Lopez Obrador, del Movimento progressista. La candidata del partito dell'ex presidente Calderon ha preso solo il 25%.

Malgrado l'ondata di violenza legata alla guerra ai narcos che ha portato alla morte di oltre 60mila persone negli ultimi cinque anni in Messico, durante le elezioni che si sono tenute nel Paese - per eleggere il nuovo presidente, rinnovare le due camere del Parlamento e scegliere centinaia di rappresentanti locali - gli episodi violenti sono stati relativamente pochi.



Poche ore prima dell'apertura dei seggi il rappresentante del Partito della rivoluzione democratica (Prd, sinistra) presso la commissione elettorale di Antonio Contreras, una località dello Stato di Guanajuato (centro del Paese), è stato ucciso da sconosciuti che gli hanno sparato da un'automobile in moto. A Rincon Chamula, nel Chiapas (sud) tre persone sono morte in quella che apparentemente e' stata una sparatoria per motivi politici fra militanti del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri) del presidente eletto Enrique Pena e il Partito Verde.



Il presidente dell'Istituto federale elettorale (Ife) Valdes Zurita ha informato da parte sua che "durante lo svolgimento del processo elettorale ci sono stati incidenti minori, nella maggior parte dei casi non legati al processo stesso, che sono stati affrontati immediatamente e non avranno nessuna incidenza sul risultato elettorale".



Narcos ai politici: "Fate il vostro lavoro"

I Caballeros Templarios, nota organizzazione criminale dello Stato di Michoacan, sulla costa Pacifica meridionale del Messico, hanno approfittato delle elezioni per lanciare un messaggio diretto alla classe politica locale, chiedendo ai suoi dirigenti di "compiere quello che dicono e fare il loro lavoro, portando avanti progetti educativi e culturali". In una serie di volantini distribuiti durante la giornata elettorale a Morelia e Zitacuaro, le due principali città dello Stato, i Caballeros - gruppo armato nato da una scissione della cosiddetta Familia Michoacana, amante dell'iconografia medievale e noto per appendere le sue vittime dai ponti autostradali - hanno richiamato severamente i politici, dicendo che "mancano di impegno e di moralità e fingono di essere sordi e ciechi perché non vogliono vedere e sentire il popolo".



L'organizzazione criminale, usando un tono serio e cortese poco frequente, se la prende con i dirigenti che non rispondono "alle necessità primordiali in materia di educazione e cultura" della popolazione, per finire rivolgendosi direttamente all'elettorato messicano, augurandogli di poter agire "in modo attento e civile, poter lavorare ed esigere ad ogni servitore pubblico della rappresentanza popolare che sia stato eletto dal popolo che anche lui lavori".