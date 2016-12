foto Ap/Lapresse

01:17

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, coglie l'occasione del suo viaggio a Kiev per la finale degli Europei di calcio, per incontrare il presidente ucraino e sottolineare la necessità che il Paese si muova sui diritti umani. "Ho colto l'occasione - ha detto Monti - per dire quanto l'Italia e l'Europa tengano al progresso nel campo dei diritti umani. E' stata l'occasione per richiamare l'Ucraina a doveri di civiltà".