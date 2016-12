foto Ap/Lapresse

19:07

- Lettera di Mario Monti e Mariano Rajoy al presidente ucraino, Viktor Ianukovich, per chiedere un incontro con Yulia Timoshenko, attualmente in carcere. Lo riferiscono ambienti diplomatici europei, secondo i quali nel documento, che sta per essere inviato, ci sarebbe anche la richiesta di un rafforzamento dello stato di diritto e di una soluzione positiva del caso giudiziario della ex premier.