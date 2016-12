Motociclismo, pilota italiano muore in un rally

16:11

- Un pilota italiano ha perso la vita in seguito a un incidente al rally di moto Baja Carpathia, in Polonia. Vittima dello schianto è Andrea Brunod, 41 anni, che ha "perso il controllo della sua moto, è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un albero", come ha spiegato il portavoce della polizia locale, Jacek Kokan. Brunod è morto, continua Kocan, "nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo".