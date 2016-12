foto Ap/Lapresse

15:10

- E' di 21 morti il bilancio delle violenze di oggi in Siria, secondo il bilancio dell'Osservatorio siriano dei diritti umani. L'esercito ha colpito diverse località vicine a Damasco, come Ghouta est, Daraya, Tal e Duma, dove sono morte sei persone, cinque delle quali civili. Altri cinque civili, tra cui due donne, sono morti nella provincia di Hama, e altri due a Deir Ezzor, nell'est. Nel sud sono caduti due bambini in provincia di Deraa.