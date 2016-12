foto LaPresse

00:30

- In Siria "il processo di transizione politica dovrà essere guidato dal popolo siriano. Un processo in cui Assad non potrà avere un ruolo non perché lo decidiamo noi ma perché ha perso qualsiasi legittimità proprio agli occhi del popolo". Lo ha detto da Ginevra il ministro degli Esteri, Giulio Terzi. Il titolare della Farnesina "ha invitato l'opposizione siriana a dare prova di responsabilità, unità e collaborazione".