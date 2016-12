foto Ap/Lapresse

01:57

- Tra Stati Uniti e Russia restano ancora "difficoltà e differenze" su come affrontare la crisi della Siria. Lo affermano al Dipartimento di Stato americano alla vigilia dei colloqui di Ginevra. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha incontrato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov a San Pietroburgo in un colloquio, ma a quanto parte i tentativi di appianare le divergenze tra i due Paesi sulla questione non sono riusciti.