foto Ansa

19:33

- Il neopresidente egiziano, Mohammed Morsi, ha concluso il suo discorso d'insediamento affermando che si impegnerà affinché venga liberato Omar Abdul Rahman, lo "sceicco cieco" in prigione negli Stati Uniti perché accusato di un attentato al World Trade Center di New York nel 1993. "Da domani farò tutti gli sforzi possibili per la liberazione di detenuti politici - ha detto -, incluso lo sceicco".