15:22

- "La situazione economica italiana è pesante. Non ho mai pensato che si potesse trasformare in leggera in pochi mesi". Mario Monti ribadisce così da Bruxelles la gravità della condizione del Paese. "Noi siamo venuti qui - aggiunge - per cercare di contribuire alla costruzione dell'Europa, non per rafforzare il governo. Ma se ne viene anche un rafforzamento" dell'esecutivo, "non possiamo che esserne lieti".