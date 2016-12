foto Ap/Lapresse

15:05

- "Non c'è la trojka nelle procedure previste per Esm e Efsf e quindi non c'è quella pesantezza di precarietà e cessione di sovranità: ci sarà invece l'applicazione di un memorandum di intesa". Mario Monti precisa così da Bruxelles che la trojka non interverrà nelle procedure dei fondi Ue nel meccanismo anti-spread, aggiungendo che, se ci fosse stata la trojka, "non saremmo stati contenti".