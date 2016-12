foto Ap/Lapresse

14:48

- "In questi due giorni l'Ue ha fatto importanti passi avanti in un modo e con una visione che corrispondono molto a quelli che l'Italia sostiene". Al termine del vertice Ue Mario Monti sottolinea così il successo della linea del nostro Paese, dicendo che si tratta di "un risultato imponente per l'Europa". Il premier si riferisce alle misure concordate per la crescita: un pacchetto, dice, che vale l'1% del Pil dell'Unione, cioè 120 miliardi di euro.