foto Ap/Lapresse

14:25

- La Tobin Tax, la tanto discussa tassa sulle transazioni finanziarie, sarà definita e messa in atto in regime di "cooperazione rafforzata entro fine anno". Parola di Francois Hollande, che lo ha assicurato alla fine del vertice europeo. Al summit è inoltre stato approvato un patto per la crescita e per il lavoro che, come ha detto il presidente Herman Van Rompuy, "sarà in grado di mobilitare oltre 120 miliardi di euro".