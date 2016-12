Incendi in Colorado, danni e tanta paura: Obama proclama lo stato di calamità

foto Reuters 08:41 - Il presidente Usa, Barack Obama, ha dichiarato "lo stato di calamità" in Colorado dove gli incendi hanno distrutto più di 300 abitazioni e costretto 36mila persone all'evacuazione. La dichiarazione del presidente, che si recherà in Colorado per valutare i danni, permetterà di stanziare fondi federali alle autorità del Colorado e agli enti locali. La metà delle risorse federali per la lotta agli incendi sono attualmente dispiegati in Colorado. - Il presidente Usa, Barack Obama, ha dichiarato "lo stato di calamità" in Colorado dove gli incendi hanno distrutto più di 300 abitazioni e costretto 36mila persone all'evacuazione. La dichiarazione del presidente, che si recherà in Colorado per valutare i danni, permetterà di stanziare fondi federali alle autorità del Colorado e agli enti locali. La metà delle risorse federali per la lotta agli incendi sono attualmente dispiegati in Colorado.

Al momento si segnalano una vittima e due dispersi, ma sono state evacuate 36mila residenti, ha confermato alla Cnn il governatore John Hickenlooper e il quotidiano Colorado Springs Gazette ha riferito sul suo sito che le fiamme hanno distrutto tra le 200 e 300 case.



Il governatore ha poi precisato che le cause dell'incendio, denominato 'Waldo Canyon Fire', sono tuttora ignote. ''Abbiamo alcune indicazioni che potrebbe essere di natura dolosa anche se alcuni sostengono sia stato provocato da un fulmine'', ha detto.



L'Fbi ''lavora a stretto contatto con le autorità locali e federali per determinare se gli incendi sono il risultato di attività criminali'', ma al momento non è stata avviata nessuna indagine, ha detto il portavoce della polizia federale Dave Joly alla France Presse.