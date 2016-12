foto Afp

07:32

- I tre astronauti della missione Shenzhou IX, che ha compreso per la prima volta anche una donna, sono atterrati nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, dopo una missione di 13 giorni. La Cctv, la televisione di Stato, ha mostrato le immagini delle squadre di ricerca e soccorso accorrere sul luogo dello sbarco, avvenuto alle 10 ora locale in una zona desertica. Gli astronauti "sono in buone condizioni", secondo l'agenzia ufficiale Nuova Cina.