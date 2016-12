Madre tortura e filma la figlia di dieci mesi, poi invia il video al padre

Dopo aver ricevuto i video e 55 messaggi dalla ex compagna, il padre della bambina ha chiamato la polizia per far arrestare la madre. Una delle frasi che Kellie ha scritto all'uomo è stata: "Le rompo la faccia, adoro abusare di lei".

Dai rapporti della polizia si legge che in un video la Park getta del cibo contro la bambina gridandole "Tuo padre vuole che ti faccia mangiare sul pavimento". Poi si vede la donna mettere la figlia in una culla e scuoterla fino a farla cadere.

In un altro filmato la donna prende a calci la bimba in lacrime dicendole: "Se tuo padre non si prende cura di te non lo faccio neanch'io".

La ventenne, che ha anche un altro figlio di due anni, è stata accusata di tre reati: crudeltà su minore, rischio di lesioni e minacce.

La polizia di west Heaven, dopo l'arresto di Kellie, ha subito preso in custodia la bambina e l'ha portata in ospedale.

I due figli di Kellie ora sono stati dati in affido alla madre della ragazza che non ha commentato l'accaduto ma ha riferito alla polizia che la figlia ventenne soffre di problemi mentali.

Gli investigatori stanno cercando di capire le cause del gesto di Kellie Park e la donna, l'11 luglio, dovrà tornare in tribunale.