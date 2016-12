Onu: per la Siria un governo di transizione

foto Ap/Lapresse 07:34 - L'inviato dell'Onu e della Lega Araba per la crisi in Siria, Kofi Annan, avrebbe elaborato una proposta di transizione politica nel Paese tramite la formazione di un governo di unità nazionale. Lo rivelano fonti diplomatiche alla Reuters. La Russia e altri esponenti di governi importanti in seno all'Onu avrebbero accettato la proposta di Annan nel corso di una riunione che si sarebbe svolta sabato a Ginevra. - L'inviato dell'Onu e della Lega Araba per la crisi in Siria, Kofi Annan, avrebbe elaborato una proposta di transizione politica nel Paese tramite la formazione di un governo di unità nazionale. Lo rivelano fonti diplomatiche alla Reuters. La Russia e altri esponenti di governi importanti in seno all'Onu avrebbero accettato la proposta di Annan nel corso di una riunione che si sarebbe svolta sabato a Ginevra.

Secondo lo schema proposto da Annan, il nuovo governo di coalizione potrebbe includere membri dell'attuale governo siriano e dei gruppi d'opposizione, ma non leader "la cui presenza potrebbe nuocere alla transizione, minare la credibilità di questo governo e gli sforzi per la riconciliazione", spiega un diplomatico.



"La descrizione fatta da Annan suggerisce che Assad potrebbe essere escluso dal progetto, cos come alcuni leader dell'opposizione", afferma un altro diplomatico, aggiungendo però che nulla nella proposta di Annan esclude automaticamente il presidente Assad.