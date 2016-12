foto Ap/Lapresse

01:18

- Una coppia californiana ha comprato una casa da oltre 4 milioni per demolirla e trasformarla in un parco. Clark e Sharon Winslow dal 2008 sono proprietari di una villa da 19 milioni di dollari su Belvedere Avenue, una residenza da mille e una notte con una vista sullo skyline di San Francisco e sul Golden Gate Bridge. Ma il panorama era oscurato dall'abitazione accanto. Così non ci hanno pensato due volte e l'hanno acquistata per abbatterla.