- Quarantadue immigrati sono stati trovati morti in un camion nella provincia di Dodoma, a circa 400 chilometri da Dar es Salaam, in Tanzania. Secondo il vice ministro Pereira Silima sono tutti morti per soffocamento ed erano senza acqua né cibo. Nel mezzo c'erano almeno 100 persone stipate. Il conducente ha abbandonato il camion ed è fuggito. Le autorità stanno interrogando i sopravvissuti.