14:24

- I due marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, "devono essere processati in India, secondo la legge indiana". Parola del ministro degli Esteri di New Delhi, S.M. Krishna, che ha risposto così a una giornalista sulle dichiarazioni di Napolitano, il quale ha definito quell'arresto "ingiusto": "Abbiamo espresso una posizione molto chiara e cioè che in questo caso deve essere applicata la legge nazionale".