Wikipedia, spunta un messaggio d'amore sulla pagina dedicata alle relazioni Italia-Iran

foto Dal Web Correlati La dichiarazione d'amore 00:47 - Nell'era 2.0 le dichiarazioni d'amore si fanno anche su Wikipedia. Sulla pagina italiana dell'enciclopedia online dedicata alle "Relazioni bilaterali tra Teheran e Roma", è apparso infatti il seguente messaggio: "L'Iran ha un'ambasciata a Roma e un consolato a Milano, dove ho conosciuto Mahkameh e mi sono innamorato di lei!". - Nell'era 2.0 le dichiarazioni d'amore si fanno anche su Wikipedia. Sulla pagina italiana dell'enciclopedia online dedicata alle "Relazioni bilaterali tra Teheran e Roma", è apparso infatti il seguente messaggio: "L'Iran ha un'ambasciata a Roma e un consolato a Milano, dove ho conosciuto Mahkameh e mi sono innamorato di lei!".

Un gesto eclatante, che sicuramente avrà colpito la diretta interessata, ma che allo stesso tempo attesta il carattere "molto aperto" del contributo degli utenti ai contenuti di Wikipedia, non sempre (sicuramente in questo caso) soggetto a rigorosi controlli.



"Le relazioni bilaterali tra Iran e Italia fanno riferimento ai rapporti diplomatici ed economici tra la Repubblica islamica dell'Iran e l'Italia", si legge nell'introduzione della pagina usata per la dichiarazione d'amore a Mahkameh. E forse proprio per questo motivo il misterioso amante ha deciso di utilizzare questo sistema per esprimere chiaramente i suoi sentimenti.



Il messaggio d'amore è stato inserito soltanto nella pagina in italiano e non compare assolutamente nella versione inglese e farsi. Al cuor non si comanda, ma solo in lingua madre...