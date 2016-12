Costretta ad abortire al settimo mese, "metodi coercitivi": puniti i funzionari cinesi

08:00

- Le autorità della città cinese di Ankang hanno annunciato punizioni, senza specificare quali oltre alla rimozione, per i funzionari che hanno costretto una donna, Feng Jianmei, ad abortire al settimo mese di gravidanza. Lo annuncia l'agenzia Nuova Cina. La vicenda della donna era divenuta di dominio pubblico, dopo che in rete era circolata una foto della donna e del feto, subito dopo l'operazione per interrompere la gravidanza.