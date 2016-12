foto Afp

06:12

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez ha detto di non avere bisogno di altri trattamenti per il cancro, dopo che alcune settimane fa i test medici hanno rivelato che è in buona salute. "Ho già fatto quello che dovevo fare - ha risposto Chavez alla domanda se dovesse sottoporsi ad ulteriori trattamenti -. In questo momento, tutto quello che mi aspetto è combattere e trionfare" alle elezioni presidenziali.