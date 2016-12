foto Ap/Lapresse

- Una bomba è esplosa a Tripoli davanti alla sede del consolato della Tunisia, dove risiede il console. L'ordigno ha causato danni ma non feriti. In Tunisia si è aperta una crisi politica dopo l'estradizione verso Tripoli dell'ex premier libico Baghdadi al-Mahmudi, avvenuta senza il consenso del presidente Marzouki che si era opposto perché non riteneva che le autorità libiche potessero garantire all'ex premier di Gheddafi un processo equo.