foto Afp

01:44

- Venticinque persone sono state arrestate in un'operazione organizzata dall'Fbi con la polizia di 11 Paesi fra cui l'Italia, dove c'è stato un arresto. Per loro l'accusa è di far parte di un'organizzazione criminale che ha rubato i dati di migliaia di carte di credito tramite internet. L'Fbi ha creato un sito-trappola per i cybercriminali riuscendo a scoprire le loro attività, a individuarli e a fermarli.