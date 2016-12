foto Ap/Lapresse

- I corpi bruciati e mutilati di tre studenti impegnati nell'assistenza in un ospedale da campo per le vittime della repressione sono stati scoperti domenica ad Aleppo. La denuncia viene da Amnesty International. I tre facevano parte di un team di medici e infermieri che hanno istituito un ospedale da campo per curare i manifestanti feriti negli scontri che non possono recarsi in ospedali pubblici per timore di essere arrestati, torturati e uccisi.