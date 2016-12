foto Ap/Lapresse

13:15

- Il regime del presidente siriano Assad "è diventato una chiara minaccia la sicurezza della Turchia": ad affermarlo è stato il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando in Parlamento. Le forze armate di Ankara non esiteranno a usare la forza in risposta a qualunque altro episodio che coinvolga la Siria. Erdogan ha precisato che "sono state modificate le regole di ingaggio" delle forze armate rispetto e ora ci sarà una reazione a ogni provocazione.