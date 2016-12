foto Ap/Lapresse

- L'Fbi indaga su un centinaio di presunti militanti islamici estremisti nelle forze armate americane. Lo ha rivelato la radio pubblica statunitense Npr. Una dozzina di questi casi riguarda persone sospettate di pianificare attentati o di essere in contatto con estremisti pericolosi. Queste "minacce interne" vengono da militari in servizio (in tutto sono 1 milione e 400 mila), da riservisti e da civili che hanno accesso a strutture militari.