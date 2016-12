foto Afp

- E' mistero sull'esplosione in Afghanistan, che ha ucciso il carabiniere Manuele Braj. Secondo gli artificieri italiani e Usa infatti "diversi pezzi" di un razzo, di quelli che di solito gli insorti usano per colpire le basi militari, sono stati rinvenuti nella sede della polizia di Adraskan. Per le autorità locali invece la morte di Braj è stata causata "da una erronea manipolazione di un ordigno che ha riguardato gli addestratori italiani".