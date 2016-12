foto Ap/Lapresse 16:52 - Julian Assange è il personaggio "più potente della Rete". A scriverlo il Newsweek e il Daily Beast, le due testate Usa che, per stilare l'elenco, hanno riunito l'opinione di esperti del web, che si sono basati su capacità di presa sul pubblico, impatto e innovazione. E' solo terzo, secondo la classifica, il fondatore di Facebook mentre quinta la giornalista Arianna Huffington. Manca invece Grillo, nonostante il suo blog sia uno dei più visitati. - Julian Assange è il personaggio "più potente della Rete". A scriverlo il Newsweek e il Daily Beast, le due testate Usa che, per stilare l'elenco, hanno riunito l'opinione di esperti del web, che si sono basati su capacità di presa sul pubblico, impatto e innovazione. E' solo terzo, secondo la classifica, il fondatore di Facebook mentre quinta la giornalista Arianna Huffington. Manca invece Grillo, nonostante il suo blog sia uno dei più visitati.

"The geeks have inherited the earth!", "gli 'smanettoni' hanno ereditato la Terra!", titolano i due giornali che hanno compilato il "Digital power index". Nella classifica, tra i "visionari", cioè uomini e donne che più di altri incarnano alla perfezione lo spirito della Silicon Valley, il numero 1 è il fondatore e ceo di Amazon, Jeffrey Bezos.



Il fondatore di Facebook, anche lui un "visionario", deve accontentarsi del terzo posto nella categoria, preceduto dal cofondatore di Google, Lawrence Page. Riconoscimento "alla carriera" per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates. Premio alla carriera nella categoria "evangelisti" anche per il cofondatore di Apple, Steve Jobs, scomparso a ottobre dello scorso anno. Il cofondatore di Twitter, Evan Williams, risulta invece primo nella categoria delle "personalità".



Nella classifica dei 100 "più potenti della Rete, compaiono diversi nomi di blogger e attivisti che hanno acceso le scintille della Primavera Araba, come l'ex manager di Google, l'egiziano Wael Ghonim. Poco rappresentati, invece, gli europei tra cui il leader del Movimento 5 Stelle.