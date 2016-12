foto Ansa

16:04

- Non sarebbe stato un attacco bensì un incidente a provocare la morte del carabiniere Manuele Braj in un campo di addestramento ad Adraskan, in Afghanistan. Secondo il responsabile del Centro, il militare è deceduto per "una erronea manipolazione di un ordigno che ha riguardato unicamente gli addestratori italiani". Il nostro Esercito ribadisce, invece, che si è trattato di un lancio di un razzo da parte degli insorti.